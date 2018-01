Elterntag in Agentur für Arbeit

Oldenburg In einem entspannten Rahmen über die spätere Berufs- und Studienwahl informieren können sich Jugendliche und ihre Eltern beim zwölften Elterntag der Arbeitsagentur Oldenburg. Mehr als 80 Fachleute beantworten am Samstag, 20. Januar, 10 bis 15 Uhr, in der Arbeitsagentur (Stau 70) Fragen zu Berufswegen, weiterführenden Schulen, Studienwahl und -finanzierung, teilte die Agentur jetzt mit. Neu ist in diesem Jahr der Schwerpunkt „Ausbildung und Duales Studium im Öffentlichen Dienst“.

„Der Elterntag will Jugendlichen bei den grundlegenden Weichenstellungen helfen, ihre Eltern sind als Begleiter herzlich eingeladen“, sagte Dr. Thorsten Müller, Leiter der Arbeitsagentur. Schon ab Klasse 8 könnten Schüler sich erste Ideen holen.

Unter anderem Kammern, Innungen und die Vereinigung „Gesundheitswirtschaft Nordwest“ informieren über diverse Berufe und Entwick­lungsmöglichkeiten. Die Berufsbildenden Schulen stellen ebenso wie die Hochschulen ihr Angebot vor. Aus dem Öffentlichen Dienst sind neben Polizei und Bundeswehr auch Finanzamt, Oberlandesgericht, Deutsche Rentenversicherung, Stadt Oldenburg, Zoll sowie Arbeitsagentur und Jobcenter vertreten.