Elterntag bei Agentur für Arbeit

Oldenburg Wie kann es nach der Schule weitergehen? Darüber können sich Mütter und Väter gemeinsam mit ihren Kindern am Samstag, 18. Januar, 10 bis 15 Uhr, beim Elterntag in der Arbeitsagentur Oldenburg (Stau 70) informieren. „Beim Elterntag geht es in erster Linie darum, sämtliche Wege aufzuzeigen und Orientierung zu geben“, sagt Dr. Thorsten Müller, Leiter der Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven.

80 Fachleute beraten an mehr als 30 Ständen zu Weiterführenden Schulen, Berufsausbildung, Studium und Freiwilligendiensten. Außerdem suchen Arbeitgeber aus dem Öffentlichen Dienst Auszubildende und Studierende.

In diesem Jahr wird zudem die neue Pflegeausbildung in zwei Vorträgen präsentiert. Kathrin Hirchert vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben erläutert um 11 und 12 Uhr die Neuerungen in der Gesundheits- und Pflegeausbildung.