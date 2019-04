Oldenburg /Emden /Hannover Wie heftig wird die laufende Konjunktur-Abschwächung? Im Nordwesten sehen die Industrie- und Handelskammern (IHK) offenbar Chancen dafür, dass es nicht so schlimm kommen wird.

„Nach wie vor sind die wichtigsten Auftriebskräfte intakt“, fasste Dr. Thomas Hildebrandt, Hauptgeschäftsführer der Oldenburgischen IHK, die Ergebnisse einer Betriebsumfrage zusammen.

Von einer „Atempause“ sprach Dr. Bernhard Brons, Präsident der IHK für Ostfriesland und Papenburg. Es gebe trotz schlechterer Lageeinschätzungen und Erwartungen „keine Anhaltspunkte dafür, dass nun eine dauerhafte Abwärtsentwicklung einsetzt“.

Die Stimmungslage ist laut der Kammern im Detail aber gemischt. Beispiel Oldenburger Land: „Während die binnenwirtschaftlich orientierten Dienstleistungen und die Bauwirtschaft sehr zufrieden sind, sieht sich die exportorientierte Industrie in einer Schwächephase“, hieß es. Als Grund gelten Brexit und schwächere Weltwirtschaft.

Als gutes Zeichen kann gewertet werden: „Abstriche bei den Investitionen machen die Unternehmen derzeit nicht“, so die IHK in Oldenburg. Auch in Ostfriesland wollen nur zehn Prozent der Betriebe weniger investieren.

Die Landes-Arbeitsgemeinschaft IHKN kommt zu dem Ergebnis: „Die niedersächsische Wirtschaft stagniert insgesamt.“ Allerdings sei die Geschäftslage in vielen Bereichen weiterhin positiv. Wachsender Konsum und Investitionen in Bauten und Anlagen stützten die Wirtschaft. „Der Export fällt als Wachstumsfaktor dagegen aus.“