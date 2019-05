Oldenburg /Emden /Leer /Wilhelmshaven /Vechta Der Arbeitsmarkt im Nordwesten zeigt sich weiterhin robust, die Arbeitslosenquoten zeigen vielerorts Bestwerte an. Bei genauem Hinsehen auf das Zahlenmaterial für den Monat Mai ergeben sich aber kleine Zeichen für eine Abschwächung der beeindruckenden langjährigen Dynamik.

Die Zahl der Arbeitslosen im Oldenburger Land und Ostfriesland ging im Mai gegenüber April um 507 auf 43 072 zurück. Dies sind zugleich 1972 weniger als ein Jahr zuvor, wie die addierten Daten der Agenturen Oldenburg-Wilhelmshaven, Emden-Leer und Vechta ergeben.

Dieser Rückgang im Jahresvergleich signalisiert als solcher weiterhin Entspannung – dies aber bei nachlassender Dynamik. So gingen die Arbeitslosenzahlen in den Vormonaten April (minus 3135), März (-3127), Februar (-3450) und Januar (-3571) wesentlich deutlicher zurück als aktuell. Auch die Zahl neu gemeldeter freier Stellen sinkt im Jahresvergleich. Wie tief diese Delle wird, dürfte sich erst in den kommenden Monaten sagen lassen – wie auch bei der Konjunktur.

Und die Entwicklung in Teilgebieten des Nordwestens ist unterschiedlich. In Ostfriesland etwa bleib der Tourismus und andere Außenberufe ein starker Motor.

Arbeitslosenquoten im Überblick

In Ostfriesland sank die Zahl der Arbeitslosen im Mai gegenüber April um 487 auf 13 998. Dies waren zugleich 537 weniger als ein Jahr zuvor.

Im Oldenburger Land ergibt sich im Monatsvergleich ein Rückgang von nur 20 auf 29 074 (im Oldenburger Münsterland sank die Arbeitslosenzahl um 122, dies wurde im Rest des Oldenburger Landes mit plus 102 fast wieder ausgeglichen). Im Jahresvergleich ergibt sich im Oldenburger Land ein Rückgang um 1435.

Bei der Arbeitsagentur Oldenburg-Wilhelmshaven stellt man mit Blick auf die Zahlen insgesamt fest, „dass die Dynamik etwas zurückgeht“. „Im Mai ist die Arbeitslosigkeit leicht gestiegen, und die Zahl der gemeldeten Stellen ist niedriger als in Vormonaten“, bilanzierte Dr. Thorsten Müller als Vorsitzender der Geschäftsführung. Es gibt auch etwas weniger neu geschlossene Arbeitsverhältnisse und mehr Kündigungen als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote in seinem Bezirk liegt bei sehr günstigen 5,5 (Vorjahr: 5,9) Prozent. Die beste Arbeitslosenquote für den Raum Oldenburger Land/Ostfriesland meldet der Kreis Oldenburg: 3,0 Prozent, gefolgt vom Ammerland und Vechta (3,2). Spitze ist landesweit das Emsland (2,2).

Im Oldenburger Münsterland (Landkreise Cloppenburg und Vechta) sieht man trotz rückläufiger Arbeitslosenzahlen ebenfalls „erste Anzeichen einer konjunkturellen Eintrübung“. Die Zahlen seien weniger stark gesunken als in den Vorjahren, und die Personalnachfrage werde verhaltener, meinte Agentur-Chefin Tina Heliosch. Sie gehe aber davon aus, „dass der Arbeitsmarkt mittelfristig wieder deutlich Fahrt aufnehmen wird“. Aktuell liegt die Arbeitslosenquote in ihrem Bezirk nach jahrelangem Boom bei spektakulär niedrigen 3,4 (Vorjahr: 3,6) Prozent.

Im Küstenraum stellt Roland Dupák, Geschäftsführungsvorsitzender der Agentur Emden-Leer, die „übliche Frühjahrsbelebung“ fest, hinzu kämen viele Einstellungen in Gartenbau und Baubranche. Dies drücke die Arbeitslosenquote auf 5,5 (Vorjahr: 5,9) Prozent – im langfristigen Vergleich sehr niedrig. Von Abschwächungszeichen war nicht die Rede.

Relativ ungünstig fällt dagegen die Niedersachsen-Bilanz aus: Die schwächelnde Konjunktur und Korrekturen in der Statistik haben insgesamt die Arbeitslosenzahlen ansteigen lassen. Zudem meldeten die Arbeitgeber nicht mehr so viele offene Stellen wie im Vorjahr, wie die Landes-Arbeitsagentur in Hannover mitteilte.

Die Arbeitslosenquote im Land blieb im Mai zwar unverändert bei 5,0 Prozent. Mit landesweit 215 563 arbeitslos gemeldeten Menschen stieg die absolute Zahl zum Vormonat aber leicht an. Im Vergleich zum Mai 2018 sank sie um 4,0 Prozent. Die Entwicklung sei nur zum Teil der nachlassenden Dynamik auf dem Arbeitsmarkt geschuldet, erklärte die Landes-Agentur für Arbeit – wobei dies in den zusammenfassenden Berichten der Agenturen im Nordwesten kein Thema war.

Einfluss habe eine im April begonnene Überprüfung möglicher Fehleinträge bei den Langzeitarbeitslosen gehabt, hieß es in Hannover. Diese Korrektur führte zu einem Anstieg der Zahlen derjenigen, die Grundsicherung beziehen – diese Leistung bekommen Menschen, die schon länger arbeitslos gemeldet sind oder die keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. Insgesamt bezogen im Mai 143 931 Menschen Grundsicherung, 2860 mehr als im Vormonat.