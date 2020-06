Küstenraum: Metaller kämpfen um Arbeitsplätze

Oldenburg /Emden /Wilhelmshaven Die IG Metall Küste erwartet nach den Sommerferien zunehmende Konflikte in den Betrieben der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie. Wegen der Auswirkungen der Corona-Krise wackeln etwa 15 000 bis 20 000 Arbeitsplätze in der Branche, sagte Bezirksleiter Daniel Friedrich in Hamburg.

Das betreffe sowohl die Werften als auch den Flugzeugbau und die Automobilindustrie sowie zahlreiche Zulieferbetriebe – darunter Vorzeigeunternehmen, wie Meyer, Airbus oder Daimler. Nach einer Umfrage der Gewerkschaft bei 650 Betrieben seien rund 70 Prozent in Kurzarbeit oder planten dies demnächst. Zudem hätten die Unternehmen in größerem Umfang Leiharbeit abgebaut. Die betroffenen Arbeitnehmer seien zum Teil durch ihre Kündigungsfristen noch beschäftigt, erhielten aber anschließend kein Kurzarbeitergeld, auch nicht von ihren Zeitarbeitsunternehmen.

„Jeden Tag kommen neue Hiobsbotschaften“, sagte Friedrich. Um eine Brücke in die Zukunft zu bauen, müsse das Kurzarbeitergeld auf 24 Monate verlängert werden. Die Gewerkschaft befürchte zudem, dass Arbeitgeber die Corona-Krise als Vorwand nutzen könnten, um tarifliche Regelungen, Einkommen und Mitbestimmung infrage zu stellen sowie Standorte und Arbeitsplätze zu streichen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Die IG Metall plant eine Aktionswoche in den fünf Küstenländern. Dazu gehören nächste Woche Flugblattaktionen, Autokorsos, kleinere Kundgebungen oder Info-Veranstaltungen. Motto: „Wenn wir zusammenhalten, ist alles möglich“. Zudem wurde ein Papier zu Veränderungen in der Gesellschaft vorgelegt.

Auch die IG-Metall-Organisationen im Oldenburger Land und Ostfriesland beteiligen sich an den Aktionen.