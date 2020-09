Endgültig: Gericht kippt verkaufsoffene Sonntage

Oldenburg Die drei vom City-Management (CMO) in Oldenburg beantragten und von der Stadtverwaltung erlaubten verkaufsoffenen Sonntage im September und Oktober werden nicht stattfinden. Eine entsprechende Entscheidung des Verwaltungsgerichts Oldenburg ist am Donnerstag vom Oberverwaltungsgericht in Lüneburg bestätigt worden. Die Stadt hatte gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Beschwerde eingelegt.

Geklagt hatte die Gewerkschaft „Verdi“. Beantragt worden waren die Sonntage 13. September sowie 4. und 11. Oktober. Das CMO und die Stadt wollten damit dem Einzelhandel wegen der Corona-Einbußen helfen. Diese Begründung reiche nicht aus, so die Richter.