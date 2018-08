Oldenburg Der EWE-Aufsichtsrat trägt die überarbeitete Strategie des Oldenburger Energie- und Telekommunikationsunternehmens mit. „Der Aufsichtsrat unterstützt die vom Vorstand beschriebene strategische Ausrichtung, die die EWE in die Lage versetzen wird, sich in der aktuellen Veränderung der Branche durch Energiewende und Digitalisierung auch künftig zu behaupten“, teilte der EWE-Aufsichtsratsvorsitzende Bernhard Bramlage am Donnerstag mit.

Wie EWE-Vorstandschef Stefan Dohler am Mittwoch gegenüber dieser Zeitung erläutert hatte, sieht die in den vergangenen Monaten von der EWE-Führung überarbeitete Strategie unter anderem eine Fokussierung auf zukunfts- und entwicklungsfähige Geschäftsfelder, wie Glasfaserausbau, erneuerbare Energien, Mobilitätslösungen, Energiedienstleistungen, neue Speicherlösungen und datengetriebene Geschäfte, vor. Zudem sollen die Ertragskraft und die Leistungsfähigkeit verbessert werden und die Zusammenarbeit im Konzern soll künftig noch häufiger über die Grenzen der Einzelgesellschaften reichen.

Auch die kommunalen Anteilseigner der EWE signalisierten Unterstützung. „Der EWE-Verband hat sich intensiv mit der überarbeiteten Konzernstrategie befasst und wird in seinen Gremien den weiteren Umsetzungsprozess begleiten“, sagte Heiner Schönecke, Geschäftsführer des EWE-Verbandes.