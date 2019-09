Oldenburg Die Suche nach einem strategischen Partner für die EWE geht in die entscheidende Phase. An diesem Montag endet die Frist, bis zu der die verbliebenen Bieter ihre bindenden Angebote für den zum Verkauf stehenden 26-Prozent-Anteil an dem Oldenburger Energiekonzern einreichen können.

Ein EWE-Sprecher bekräftigte am Freitag, dass der Entscheidungsprozess noch „in diesem Jahr“ abgeschlossen werden soll. Auch der EWE-Verband, in dem die kommunalen Mehrheitseigentümer ihre Interessen gebündelt haben, befasste sich am Freitag – in nicht-öffentlicher Sitzung – mit dem Thema.

Wie EWE-Aufsichtsratschef Bernhard Bramlage bereits vor Wochen gegenüber der NWZ gesagt hatte, gibt es aktuell noch Gespräche mit vier Interessenten. Nach Informationen der NWZ handelt es sich dabei allesamt um Finanzinvestoren: erstens um ein Konsortium aus der Deutschen-Bank-Fondstochter DWS, der niederländischen Pensionskasse PGGM und dem Vermögensverwalter Swiss Life Asset Managers; zweitens um ein Bündnis von Allianz Capital Partners und dem australischen Investor Macquarie; drittens um die französische Beteiligungsgesellschaft Ardian; viertens um den kanadischen Pensionsfonds Omers.

Weder EWE noch Verband wollten sich zu einzelnen Bietern äußern. Verbandsgeschäftsführer Heiner Schönecke sagte lediglich: „Die Bewerber, die jetzt noch im Rennen sind, kennen die Branche und sind europaweit im Infrastrukturgeschäft aktiv.“ Den 26-Prozent-Anteil hielt über Jahre der Energiekonzern EnBW, der sich jedoch 2015 mit der EWE auf einen Ausstieg verständigt hatte.