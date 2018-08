Augustfehn

Mietwohnungen In Augustfehn Sind Rar Suche 3 Zimmer, Küche, Bad

Ein Doppelhaus soll auf dem Gelände der alten Feuerwehr entstehen, Apartments in der ehemaligen Post und weitere Wohnungen am Tannenweg. Aber: Wer aktuell in Augustfehn eine Wohnung sucht, braucht Glück und gute Nerven.