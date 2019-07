Oldenburg Vegetarier, Ovo-Vegetarier, Lacto-Vegetarier, Veganer, Prescetarier, Frutarier, Flexitarier – wer durchblickt noch die Ernährungsweisen, nach denen immer mehr Menschen in Deutschland leben. Allen gemeinsam – bis auf die Flexitarier – ist, dass keine Fleischerzeugnisse mehr auf Teller oder Brot kommen. Die Nahrungsmittelbranche hat sich längst auf die Trends eingestellt. Vor allem vegane Alternativen zu tierischen Produkten gibt es heute in jedem Supermarkt.

„Vegan ist ein Megatrend mit strengen Regeln“, weiß Karin Nichter-Wolgast, Ernährungsberaterin bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen in Oldenburg. Hier wird nicht nur auf Fleisch verzichtet, sondern auf jegliche Nahrung tierischen Ursprungs – also auch auf z.B. Eier, Tiermilch und deren daraus hergestellte Nahrungsmittel oder Honig. Und hinter diesen Ernährungsweisen stehen meist Lebensweisen.

Drei Hauptmotive stehen hinter dem Verzicht auf tierische Produkte: Ethik, Klima, Gesundheit. Abgelehnt wird von allen die derzeit vorherrschenden Massen- bzw. industrielle Tierhaltung, von den meisten auch überhaupt das Töten von Tieren zur menschlichen Ernährung. Außerdem belastet industrielle Tierproduktion das Klima viel stärker als Pflanzenproduktion – vor allem durch den hohen Energie- und Ressourcenaufwand bei der Tieraufzucht. Für ein Kilo Rindfleisch sind laut Albert Schweitzer Stiftung bis zu zehn Kilo Getreide als Futter und 15 400 Liter Wasser nötig. Außerdem fallen in hohem Maße Treibhausgase an.

Für viele Menschen steht bei einem Fleischverzicht vor allem der Gesundheitsaspekt im Vordergrund. Nichter-Wolgast hört von Seminarteilnehmerinnen immer wieder, „dass sie sich ohne Fleisch wohler, fitter fühlen“. Anderen schmecke die fleischlose Kost mit viel frischem Gemüse einfach besser.

Für die Ernährungsberaterin bringt aber eine zu einseitige Ernährungsform das Risiko für einen Mangel an Nährstoffen mit sich. „Das strikte Meiden aller tierischen Produkte bei Veganern birgt das Risiko einer unzureichenden Versorgung mit Energie, Eiweiß bei Wachstumsprozessen, also Schwangeren und Kindern, sowie Omega-3-Fettsäuren, den Mineralstoffen Eisen, Zink und Calcium und den Vitaminen B2 sowie vor allem B12“, warnt sie. Das Vitamin B12 stecke fast ausschließlich in tierischen Produkten. Es müsse auf jeden Fall anderweitig zugeführt werden. „Veganer brauchen einen genauen Plan, um die notwendige Nährstoffaufnahme sicherzustellen.“ Sie rät, sich von einer qualifizierten Ernährungskraft beraten zu lassen und regelmäßig Bluttests zu machen, um mögliche Nährstoffdefizite frühzeitig zu erkennen.

Dass sich vor allem junge Menschen für andere Ernährungsweisen interessieren, findet Nichter-Wolgast gut. „Sie beschäftigen sich mit Lebensmitteln, setzen sich mit ihrer Qualität und Zubereitung auseinander, gehen so aufmerksamer mit Nahrung um und bringen ihnen mehr Wertschätzung entgegen.“ Allerdings sollte Essen nicht zur Ideologie werden. „Essen muss auch Genuss bedeuten“, betont die Ernährungsberaterin und plädiert für den Dreiklang Gesundheit, Genuss, Verantwortung – oder um es mit der Haltung der Franzosen auszudrücken: „Es kann nicht gesund sein, was nicht schmeckt.“