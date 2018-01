EWE findet Partner in der Schweiz

Oldenburg Der Oldenburger Energiekonzern EWE hat eine Partnerschaft mit Swisscom Energy Solutions aus der Schweiz geschlossen. Einen entsprechenden Kooperationsvertrag unterzeichneten jetzt EWE-Marktvorstand Michael Heidkamp und Swisscom-Chef Frédéric Gas-taldo in Oldenburg. Ziel der Partnerschaft sei der Aufbau einer Stromgemeinschaft für Privatkunden zur Eigenversorgung mit Solarstrom, teilten die beiden Unternehmen mit. Auf der Energieleitmesse „e-world“ (6. bis 8. Februar) in Essen will EWE das Produkt erstmalig vorstellen.