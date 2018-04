EWE Netz ein Top-Ausbilder

Oldenburg Lob für die Ausbildungsqualität bei EWE Netz (Oldenburg): Deutschland Test und das Magazin Focus haben die EWE-Tochter zu Deutschlands bestem Ausbildungsbetrieb in der Kategorie Netzbetreiber gekürt, teilte das Unternehmen mit. EWE Netz erreichte mit 100 Punkten die maximale Punktzahl. Das Unternehmen hatte erstmals an der Studie teilgenommen. „Das ist ein großartiger Erfolg, Bestätigung und Ansporn zugleich“, meinte Ausbildungsleiter Christian Buchwald von EWE Netz. Die Oldenburger bilden fast 200 Azubis und duale Studenten in acht Berufen aus.

