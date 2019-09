EWE will Frauen in Spitzenjobs bringen

Oldenburg Das Oldenburger Unternehmen EWE ist an diesem Mittwoch erstmals Gastgeber des Frauennetzwerktreffens women&energy vom Wirtschaftsprüfungsunternehmen PricewaterhouseCoopers (PwC). Rund 70 Frauen aus der Energiewirtschaft und ganz Deutschland werden laut Konzern an dem Event teilnehmen. „EWE erhält die Chance, sich diesen Frauen unmittelbar als attraktiver, innovativer und moderner Arbeitgeber zu präsentieren“, sagt Vorstand Marion Rövekamp im Interview mit der NWZ. „Wir machen damit die Marke EWE – aber auch Oldenburg als Lebensmittelpunkt, der viel zu bieten hat – über unser Vertriebsgebiet hinaus bekannter. Außerdem unterstreichen wir damit unser Ziel, mehr Frauen in die Energiewirtschaft und in Führung zu bringen. Und das zeigen wir nicht nur unseren weiblichen Gästen und darüber hinaus, auch unseren Frauen bei EWE.“