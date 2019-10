EWE verliert Oldenburg als Kunde

Oldenburg Die Stadt Oldenburg bezieht ihren Strom ab Januar von einem neuen Lieferanten: Erstmals hat in der turnusmäßigen Ausschreibung nicht mehr die EWE den Zuschlag erhalten. Stattdessen haben die Gemeindewerke Oberhaching (Bayern) das günstigste Angebot abgegeben. Die Stadt ist bei der Vergabe an das Gebot der Wirtschaftlichkeit gebunden. Regionalität oder der Umstand, dass die Stadt auch Anteilseigner an der EWE ist, durften in dem Prozess keine Rolle spielen. Das Oldenburger Unternehmen bedauerte den entgangenen Auftrag, kündigte aber an, bei der Neuvergabe in zwei Jahren erneut ein Angebot abzugeben.

Der jährliche Strombedarf der Gebäude und Liegenschaften der Stadt Oldenburg liegt bei rund 12,5 Gigawattstunden.