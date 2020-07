Ferkelpreis bricht tief ein

Oldenburg Der Ferkelpreis geht in der nächsten Woche förmlich in den Keller. 39 Euro kostet dann das 25 Kilogramm schwere Tier, kündigten Marktbeteiligte an. Noch im März waren 83 Euro bezahlt worden. In der vorigen Woche rutschte der Preis von 55 auf 49 Euro. Jetzt gab es eine erneute heftige Reduzierung um 10 Euro. Der Hintergrund sei klar, hieß es. Die Sauenhalter finden keine Käufer mehr. Auch der Sauenpreis sackte wegen des geringeren Bedarfs in der Corona-Krise ab – von 1,61 Euro auf 0,78 Cent/kg. Zugleich fiel der Schweinepreis von 2,02 auf 1,47 Euro/kg, mit negativer Tendenz.