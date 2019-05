Oldenburg Mit einem viertägigen Festival will die Oldenburgische Landesbank (OLB) ihr 150-jähriges Bestehen sowie 25 Jahre OLB-Stiftung feiern. Erste Details für die Feierlichkeiten vom 5. bis 8. September auf dem Areal am alten Oldenburger Stadthafen Süd hat die Bank am Freitag bekanntgegeben.

Steht der Auftakt noch ganz im Zeichen geladener Gäste aus Wirtschaft, Politik, Kultur und öffentlichem Leben sowie der OLB-Mitarbeiter, soll sich das Wochenende Samstag, 7. September, und Sonntag, 8. Dezember, an alle Bürger, Kunden wie Nichtkunden, richten, heißt es bei der OLB. So soll der Samstagabend von Pohlmann eröffnet werden. Der Singer/Songwriter hat sich insbesondere mit seinem Lied „Wenn jetzt Sommer wär“ einen Namen gemacht.

Für den Sonntag hat mit Tobias Krell alias „Checker Tobi“ aus der gleichnamigen Kinderwissenssendung (ARD/Kika) ein bekanntes Fernsehgesicht sein Kommen zugesagt.