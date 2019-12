Finanzamt zeitweise nicht erreichbar

Oldenburg

Olantis In Oldenburg Sauna stößt an Kapazitätsgrenze – Panoramazelt bietet Platz

An den Wochenenden sind zeitweise rund 300 Gäste zeitgleich in der Sauna. Dann wird der Platz in den Ruhezonen knapp. Deshalb steht nun ein beheiztes Zelt mit Sitzmöglichkeiten und Liegen an der Mühlenhunte.