Oldenburg Gemeinsam mit der Landes-Förderbank NBank bietet die Oldenburgische IHK regelmäßige Finanzierungs-Sprechtage an. Sie richten sich an Existenzgründer, Start-ups und junge Unternehmen, die nach Finanzierungslösungen zur Gründung oder Erweiterung suchen. IHK und NBank informieren in Einzelgesprächen über optimale Finanzierung und Möglichkeiten einer öffentlichen Förderung. Nächster Termin: Mittwoch, 25. September, in der IHK.