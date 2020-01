Oldenburg Regionen verändern sich – nicht nur aus wirtschaftlicher, sondern auch aus kultureller Sicht. Doch was bedeutet dieser Wandel für Land und Leute? Mit diesen Fragen setzt sich die Volkskundlerin Dr. Christine Aka auseinander.

Sie ist Geschäftsführerin des Kulturanthropologischen Instituts für das Oldenburger Münsterland (kurz KAI-OM), das 2018 in Kooperation mit den Landkreisen Cloppenburg und Vechta, der Universität Vechta und dem Museumsdorf Cloppenburg gegründet wurde.

„Das Oldenburger Münsterland hat in den vergangenen 50 Jahren einen starken wirtschaftlichen und kulturellen Wandel durchlebt“, sagte Aka jetzt bei einem Vortrag an der Universität Oldenburg. Die Region sei geprägt von Intensivlandwirtschaft und traditionellen handwerklichen Betrieben.

In den Dorfinnenkernen sei ein „sehr starker Wandel“ zu erkennen. „Gaststätten und andere Treffpunkte verschwinden, die Dorfinnenkerne sterben aus“, erklärte Aka. Ihr Ziel: Herauszufinden, was das mit den Menschen macht, wenn alle wichtigen Dinge nur noch in Städten zu finden sind.

Aka und ihre Mitarbeiter befragen Menschen in der Region unter anderem zur Transformation der ländlichen Räume mit Blick auf die Mobilität. „Im Oldenburger Münsterland sind viele landwirtschaftliche Betriebe angesiedelt, die weltweit aktiv sind. Es kommt also vor, dass Mitarbeiter viel im Ausland unterwegs sind, um Marketing zu betreiben, um beispielsweise Landmaschinen zu verkaufen. Auf der anderen Seite sind die Saisonarbeiter, die auf Plantagen arbeiten“, erklärte Aka.

Die Institutsmitarbeiter haben bereits mit einigen Pendlern und Saisonarbeitern gesprochen. „Dabei geht es uns darum, herauszufinden, ob sich diejenigen noch mit der Region verwurzelt fühlen, ob sie sogar eine hybride Identität entwickeln – also sich in beiden Welten beheimatet fühlen“, sagte Aka.

Eine zentrale Rolle in der Arbeit des Instituts nimmt auch die Geschichte über Missionarinnen ein. „In Erzählcafés lernen wir viel über Traditionen und Rituale. Wir lassen die Leute einfach erzählen“, sagt Aka. Auch Bildmaterial sei schon einiges zusammengekommen.

