Oldenburg Deutschland ist in der Lage, die Energiewende zu meistern, davon ist Dr. Robert Brandt überzeugt. „Für die Erreichung der Klimaschutzziele sind aber deutlich mehr Erneuerbare Energien notwendig“, sagte der Geschäftsführer der Agentur für Erneuerbare Energien am Donnerstag in Oldenburg beim 8. Forum Erneuerbare Energien der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Arbicon in Kooperation mit dem Oldenburger Energiecluster Olec. Eine Schlüsselrolle als „Innovationstreiber“ komme dabei der Sektorkopplung, also der Vernetzung von Strom, Wärme und Mobilität, zu.

Brandt zeichnete ein zweigeteiltes Bild. In der Stromerzeugung sei Deutschland schon sehr weit. Ein Drittel sei hier heute schon erneuerbar. „Bei Mobilität und Wärme sind wir aber bei Weitem noch nicht da, wo wir hinwollen.“ Auch hier werde der Anteil an Erneuerbaren künftig deutlich gesteigert werden müssen, so Brandt. Ausgangspunkt dabei seien Windkraft und Photovoltaik, aber es brauche auch einen Ausgleich. Dabei gebe es aber nicht nur die eine Antwort. „Wir werden in Deutschland genügend Möglichkeiten haben, um das System stabil zu halten“, zeigte sich Brandt überzeugt und nannte etwa Wasserstoff, „Power to Gas“, aber auch Bioenergie, die künftig weniger für die Grundlast, denn für mehr Flexibilität eingesetzt werde.

Genau diese Frage, welche neuen Möglichkeiten und Geschäftsmodelle der Strommarkt künftig bieten wird, stand auch im Mittelpunkt des diesjährigen Forums. Frank Grewe von der 2G Energy AG aus dem Münsterland zeigte etwa auf, dass Blockheizkraftwerke und Kraft-Wärme-Kopplung „ein Baustein der Lösung“ sein können. Dr. Jens Winkler, Leiter Energiewirtschaft bei Enercon, erläuterte, welches Potenzial der Auricher Windkraftanlagenbauer in Sachen E-Mobilität sieht. Und Thomas Kals von der Deutschen Kreditbank zeigte auf, wie die Sektorkopplung auch die Arbeit der Banken verändere. Da sowohl Kundengruppen als auch Umwelttechniken verschmelzen würden, gehe die Entwicklung weg von der klassischen Projektfinanzierung hin zur konzeptbasierten Unternehmensfinanzierung.