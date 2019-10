Oldenburg Wie werden die Menschen künftig wohnen und wie entwickelt sich der regionale Immobilienmarkt? Aus Sicht von Lisa Onnen, Geschäftsführerin bei Kubus Immobilien (Oldenburg), bieten gerade Oldenburg als Oberzentrum, die Ostfriesischen Inseln und die Küstenregion noch viel Potenzial. Entscheidend sei es, diese Potenziale zu erkennen, Areale zu entwickeln, aber auch „Orte neu zu denken“, sagte sie am Mittwoch beim 1. Forum Real Estate der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft BDO Arbicon in Oldenburg.

So müsse man sich künftig etwa mit Innenstädten, wie in Oldenburg, ganz anders beschäftigen. Heutzutage werde vielfach immer noch recht starr gedacht mit Einzelhandel im Zentrum, Gewerbe am Stadtrand und Wohnen dazwischen. Künftiges Ziel müsse es aus Sicht von Onnen aber sein, eine „Durchmischung zu schaffen“, ein „Miteinander von Arbeiten und Wohnen“. Beispiele, wie die Entwicklung des Alten Stadthafens in Oldenburg, zeigten, dass solch ein Miteinander gut funktionieren könne.

Grundsätzlich müsse es darum gehen „Orte zu schaffen, die es wert sind, dass man dort hinfährt“, sagte sie. Das gelte auch für die Küstenregion und die Inseln, wo Kubus vor allem im Bereich Ferienimmobilien aktiv ist. Aus Sicht von Onnen gibt es dort sehr wohl auch einen Markt für Ferienimmobilien im gehobenen Niveau. Entscheidend sei es hier aber, sehr genau zu schauen, an welchem Standort. Zudem sollte man sich mit der Immobilie in die Ortsstrukturen einreihen.

Sorgen bereiten Onnen die steigenden Kosten im Immobilienbereich. Allein in den vergangenen zwei Jahren habe es Preissteigerungen von rund 20 Prozent gegeben. Und das sei nicht nur auf gestiegene Baukosten zurückzuführen, sondern auch auf eine zunehmende Zahl an Gutachten und Prüfungen. Sie warnte vor einer „Gefahr der Überregulierung“. Denn letztlich würden sich diese Preissteigerungen auch bei den Kaufpreisen bemerkbar machen.

In einem weiteren Vortrag zeigte Martin Krüger, Rechtsanwalt bei BDO Legal, auf, dass das Thema Mieterhöhungen gerade bei Wohnimmobilien sehr komplex geworden sei. Und die Tendenz gehe dahin, dass die ohnehin schon hohen gesetzlichen Anforderungen für Mieterhöhungen durch mieterschützende Maßnahmen eher noch weiter steigen würden.