Forum zum Thema Vermögen

Oldenburg „Wie sind die privaten Vermögen in Deutschland verteilt?“ – Mit dieser Frage beschäftigt sich das „Forum Bundesbank“, das am Dienstag, 20. März, ab 17 Uhr in der Filiale Oldenburg der Deutschen Bundesbank, Stau 40, stattfindet. Dr. Tobias Schmidt vom Forschungszentrum der Bundesbank wird Aufbau und zentrale Ergebnisse der Studie „Private Haushalte und ihre Finanzen“ vorstellen.

Die Veranstaltungsreihe „Forum Bundesbank“ richtet sich an alle Interessenten. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung bis diesen Donnerstag, 15. März, ist möglich per E-Mail an veranstaltungen.hv-bns@bundesbank.de.