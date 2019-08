Forum zur Vorsorge fürs Alter

Oldenburg Wie investiert man sicher, rentabel und nachhaltig in die Altersvorsorge? Darum geht es am 12. September, 18 Uhr, beim Oldenburger Altersvorsorge-Forum im Autohaus Senger in Oldenburg (nur mit Anmeldung), wie das Oldenburger Institut für Altersvorsorge mit den Wirtschaftsjunioren Oldenburg und der Oldenburgischen IHK ankündigt. Als Referenten werden angekündigt: Saidi Sulilatu (Finanztip Verbraucherinformation) und Martin Nieswandt (Vorstand bei „VenGa“/Verein zur Förderung ethisch-nachhaltiger Geldanlagen). Mit auf dem Podium sind Michael Hollmann (Hollmann-Hilljegerdes/Oldenburg) und Moritz Westerheide (Asset- und Portfoliomanager NordLB). Moderator ist Henning Schmidt (Oldenburger Institut für Altersvorsorge). Kontakt: