Oldenburg Der Oldenburger Fotodienstleister und Online-Druck-Spezialist Cewe hat im ersten Halbjahr seinen Umsatz deutlich steigern können. Zugleich weitete das Unternehmen wegen Belastungen aus Zukäufen aber auch den Verlust etwas aus, wie die Cewe Stiftung & Co. KGaA am Donnerstag mitteilte. In Summe hätten die Halbjahreszahlen die Prognose des Vorstands für das aktuelle Geschäftsjahr bestätigt.

Nach Angaben von Cewe stieg der Umsatz in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,5 Prozent auf 254,5 Millionen Euro. Zugleich fiel der Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) mit 3,4 Millionen Euro größer aus als im ersten Halbjahr 2017 (minus 0,4 Millionen Euro). Cewe führte das auf die „erwartet negativen Effekte“ durch die Zukäufe der Online-Druckerei Laserline und des französischen Foto-App-Spezialisten Cheerz zurück. Rechne man diesen Auswirkungen heraus, liege das Ebit nahezu exakt auf Vorjahresniveau, hieß es weiter. Das Ergebnis nach Steuern betrug im ersten Halbjahr minus 2,5 Millionen Euro (Vorjahr: minus 0,3 Millionen).

„Das erste Halbjahr liegt auch mit unseren jüngsten Akquisitionen klar auf Prognose-Kurs“, sagte Cewe-Vorstandschef Dr. Christian Friege. Für das Gesamtjahr rechnet das Oldenburger Unternehmen mit einem Anstieg des Konzernumsatzes auf 630 bis 665 Millionen Euro (2017: 599,4 Millionen). Das Konzern-Ebit soll 2018 zwischen 48 bis 54 Millionen Euro liegen – und damit um bis zu zehn Prozent wachsen.

Positiv wertete Friege vor allem, dass Cewe im ersten Halbjahr beim Fotofinishing-Umsatz deutlich zugelegt habe, obwohl das extrem heiße Wetter noch mehr als in den Vorjahren dazu führe, dass Kunden zunächst eher fotografieren als Fotoprodukte zu bestellen. „Der erneut gestiegene Umsatz pro Foto beweist, dass unsere Mehrwertprodukte von den Kunden wertgeschätzt werden“, sagte Friege. So habe es etwa beim Cewe-Fotobuch eine Absatzplus von 3,9 Prozent gegeben.

An der Börse sorgten die Halbjahreszahlen des S-Dax-Unternehmens für keine große Bewegung. Die Cewe-Aktie legte bis Donnerstagmittag leicht um 0,13 Prozent auf 77,60 Euro zu.