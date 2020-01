Oldenburg Zwar meldet der ADAC, dass Autofahrer aktuell weniger für Benzin und Diesel zahlen müssen als noch in der Vorwoche. Aber dennoch: Beim Blick auf die Preistafeln an Tankstellen dürften Dieselfahrer in den vergangenen Tagen und Wochen nicht schlecht gestaunt haben. Super-Kraftstoff zum (fast) gleichen Preis wie Diesel? Zuweilen stand der Kurs bei 1,449 Euro für den Liter Diesel-Kraftstoff.

Für diesen Preis, der teilweise schon an den von Super Plus heranreicht, ist der „günstige Diesel“ schon gar nicht mehr so günstig – und damit eines der Argumente für diese Autos wenn nicht vom Tisch, dann zumindest deutlich relativiert.

Handelt es sich nur um eine kurze Preisspitze oder um eine langfristige Tendenz? Grundsätzlich gibt der Mineralölwirtschaftsverband (MWV) keine Prognosen über die Preisentwicklung ab, aber die Erfahrung zeige, dass nicht davon auszugehen sei, dass es über Wochen oder Monate so weitergeht.

Dennoch stellen sich immer mehr Diesel-Fahrer die Frage: Lohnen sich die Fahrzeuge mit dem niedrigen Verbrauch noch, wenn dem eine höhere Kfz-Steuer als für Benziner bei mitunter fast gleichen Kraftstoffpreisen gegenüberstehen?

