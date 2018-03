Oldenburg /Frankfurt Der Oldenburger Fotodienstleister und Online-Druck-Spezialist Cewe profitiert vom Trend zu höherwertigen Fotoprodukten und rechnet für 2018 mit einem Umsatz- und Ertragswachstum von bis zu zehn Prozent. Beim Umsatz will das Unternehmen erstmals die 600-Millionen-Euro-Marke knacken und strebt Erlöse zwischen 630 und 665 Millionen Euro an, teilte die Cewe Stiftung & Co. KGaA am Donnerstag bei der Bilanzpresse- und Analystenkonferenz in Frankfurt mit. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll ebenfalls um bis zu zehn Prozent auf 48 bis 54 Millionen steigen.

„Wir wollen auch künftig zweigleisig fahren und sowohl organisch als auch durch gezielte Akquisitionen wachsen“, sagte Cewe-Vorstandschef Dr. Christian Friege im Gespräch mit dieser Zeitung. Im vergangenen Jahr hatte Cewe den Online-Druck-Anbieter Laserline und 80 Prozent der Anteile an der französischen Foto-App „Cheerz“ übernommen.

Neben Zukäufen sieht der Cewe-Vorstandschef aber auch noch einiges Wachstumspotenzial im Tagesgeschäft. „Der Technologiewandel bietet uns mehr Chancen als Risiken“, sagte Friege. Im vergangenen Jahr habe der Smartphone-Anteil bei den Fotos schon 40 Prozent ausgemacht (Vorjahr: 27 Prozent). Auch bedingt durch die immer besseren Fotomöglichkeiten der Handy-Kameras hätten fast zehn Prozent der Cewe-Fotobücher Videos enthalten. „Das Smartphone ist ein sehr guter Freund von uns“, sagte Friege.

Zugleich profitiert Cewe von einem stabilen Trend zu höherwertigen Fotoprodukten. Zwar ist die Zahl der produzierten Fotos leicht rückläufig. 2017 sank sie von 2,23 auf 2,18 Milliarden (wovon fast 98 Prozent digital entwickelt wurden). Gleichzeitig stieg aber der Umsatz pro Foto nach Cewe-Angaben um 4,3 Prozent auf den Rekordwert von 21,12 Cent.

Zugleich bestätigte Cewe am Donnerstag die bereits vor einigen Wochen genannten vorläufigen Geschäftszahlen. Demnach wuchs der Umsatz 2017 leicht um 1,1 Prozent auf 599,4 Millionen Euro. Das Konzern-Ebit stieg von 47 auf 49,2 Millionen Euro, das Ergebnis nach Steuern um 10,5 Prozent auf 33,6 Millionen Euro. „Wir sind wirklich zufrieden“, sagte Friege.

Cewe hatte im vergangenen Jahr mit der Erhöhung der Umsatzsteuer von sieben auf 19 Prozent bei seinem Top-Produkt, dem Fotobuch, etwas zu kämpfen. Zwar verkaufte Cewe im Gesamtjahr 2017 mit 6,0 Millionen etwas weniger als im Vorjahr (6,2), in der zweiten Jahreshälfte habe es aber schon wieder Zuwächse gegeben. „Unsere Kunden halten uns trotz der höheren Umsatzsteuer weiterhin die Treue“, so Friege.

Auf einen Zuwachs können sich auch die Aktionäre freuen. Die Dividende soll leicht um fünf Cent auf 1,85 Euro steigen – die neunte Erhöhung in Folge.