Oldenburg /Frechen Der Oldenburger Fotodienstleister Cewe ist weiter auf Expansionskurs. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, hat es einen Kaufvertrag für die in Berlin und Frechen bei Köln ansässige „WhiteWall Media GmbH“ abgeschlossen. „WhiteWall“ ist vor allem auf hochwertige Wandbilder in Galeriequalität spezialisiert und ergänzt somit das Cewe-Angebot in diesem Bereich.

Vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden soll die Übernahme nach Aussage von Cewe zum 1. Juni 2019 erfolgen. Der Kaufpreis basiere auf dem Unternehmenswert und liege bei rund 30 Millionen Euro.

Wie die Cewe Stiftung & Co. KGaA weiter mitteilte, sollen vom Verkäufer, der Avenso GmbH, Marke und Geschäftsbetrieb von „WhiteWall“, der Produktionsbetrieb in Frechen sowie die vier Geschäfte in Hamburg, Düsseldorf, Berlin und München übernommen werden. Nicht betroffen von der geplanten Übernahme ist demnach die Galeriesparte Lumas.

Auch als Mitglied der Cewe-Gruppe soll „WhiteWall“ als eigenständige Marke mit eigener Produktion erhalten bleiben. „Für die Kunden von WhiteWall soll sich somit nichts ändern“, betonte der Oldenburger Fotospezialist. Die rund 170 Mitarbeiter sollen übernommen werden. Alexander Nieswandt, Gründer und Geschäftsführer des Wandbilder-Spezialisten, soll auch künftig die Geschäfte von „WhiteWall“ führen. Als weiterer Geschäftsführer soll der langjährige Cewe-Manager Thomas Alscheid hinzukommen.

„Die Akquisition von WhiteWall passt hervorragend zu unserem Markenportfolio und dem Premium-Anspruch der Cewe-Gruppe“, wird Cewe-Vorstandschef Dr. Christian Friege in einer Mitteilung des Unternehmens zitiert. „Die dynamische Entwicklung der Marke soll durch die Eigenständigkeit weiter gesichert werden.“

Cewe setzt schon seit Jahren auf einen Mix aus organischem Wachstum und strategischen Zukäufen. Zuletzt hatte der Oldenburger Fotodienstleister und Onlinedruck-Spezialist die französische Foto-App Cheerz und die Berliner Online-Druckerei Laserline übernommen.

An der Börse kam der geplante Zukauf offenbar gut an. Die Cewe-Aktie legte am Dienstag spürbar zu.