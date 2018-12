Stuke führt IHK auf Landesebene

Oldenburg /Friesoythe Der Einfluss des Nordwestens in Hannover wächst. Der Friesoyther Unternehmer Gert Stuke, Präsident der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer, rückt an die Spitze der Vereinigung IHK Niedersachsen (IHKN). Er folgt auf Helmut Streiff, Präsident der IHK Braunschweig.

Was werden Stukes zentrale Themen sein? „Die Digitalisierung der Wirtschaft und der Fachkräftemangel sind weiterhin die größten Herausforderungen“, sagt er. Die IHK Niedersachsen sehe sich hier als „Stimme der Wirtschaft“. In den sieben Mitgliedskammern – darunter Oldenburg und Emden – sind 460 000 Betriebe organisiert. „Uns geht es um gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen für unser Bundesland“, so Stuke. Man sei ein anerkannter Gesprächspartner. Mit Stellungnahmen, bei Parlamentarischen Abenden und vor allem in persönlichen Gesprächen bringe man die Positionen von Industrie, Handel und Dienstleistungswirtschaft zur Sprache.

Der Ausbau der Breitband-Infrastruktur, die Einführung des flächendeckenden Mobilfunkstandards 5 G, die Stärkung der Berufsausbildung sowie die Entwicklung des ländlichen Raumes führt der neue IHKN-Präsident als weitere Schwerpunkte an, zudem Überregulierung. Planungs- und Genehmigungsverfahren dauerten viel zu lange.