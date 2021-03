Frohes Schaffen: Sieben Seher sollt ihr sein

Oldenburg Seit Homo sapiens in der Lage ist, die Zukunft von Gegenwart und Vergangenheit zu unterscheiden, sind sie unter uns: die Weissager, die Orakel, die Untergangsgurus. Oft sind es glutäugige Propheten, die in raunenden Worten von einer Welt der Schatten unken, von ewiger Verdammnis, die gleich hinter dem Horizont dräut. Demokratie und gute Sitten, Weltwirtschaft und Ottomotor, Patriarchat und grüner Punkt – all die großen Errungenschaften aus Tausenden Jahren Menschheitsgeschichte haben ihre Kassandrarufe schon ereilt.

Wer sie hört, wenn sie für uns die Zukunft lesen, sei es bei Markus Lanz oder im Brennpunkt nach der Tagesschau, dem fahren eisige Schauer den Rücken herunter. Fast im Wochentakt wächst die Schar dieser Seher. Doch es müssen Scharlatane unter ihnen sein – wie sonst wäre zu erklären, dass noch auf jede Nacht ein neuer Tag gefolgt ist?

Diese nicht ganz ernst gemeinte Rubrik wird wöchentlich um weitere Köpfe ergänzt. Wenn Sie Vorschläge haben, wen wir mit in diese Liste aufnehmen sollten, schreiben Sie uns gern eine Mail an wirtschaftszeitung@nwzmedien.de.