Oldenburg Zu einem Frühstück für Ausbilder lädt die Handwerkskammer (HWK) Oldenburg für Freitag, 22. November, ab 8.30 Uhr, in ihr Berufsbildungszentrum (Schütte-Lanz-Straße) in Oldenburg ein. Willkommen seien alle, die in ihren Handwerksbetrieben an der Ausbildung beteiligt sind. Spezielle Informationen gebe es dieses Mal über die erfolgreiche berufliche Integration von Flüchtlingen in die Ausbildung. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung bis 15. November per E-Mail an:

krueger@hwk-oldenburg.de

