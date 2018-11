Oldenburg Staffelübergabe in der Geschäftsleitung der Commerzbank Oldenburg: Ab 1. Dezember übernimmt Christian Citerei die Aufgaben von Siegmar Folleher, der nach dreieinhalb Jahren in Oldenburg nun die Niederlassung Hamburg Nord-Ost leiten wird. Auch hier wird der 51-Jährige den Bereich Privat- und Unternehmerkunden übernehmen.

Citerei ist ab kommenden Montag für die Privat- und Unternehmerkunden der Niederlassung Oldenburg mit den Filialen in Oldenburg, Varel, Wilhelmshaven, Nordenham, Brake, Delmenhorst, Wildeshausen, Vechta, Cloppenburg, Diepholz sowie Norden, Emden, Leer, Papenburg und sechs Unternehmerkunden-Standorte zuständig. „Wir hatten schon gemeinsame Termine und ich habe alle Standorte kennen gelernt“, sagt der neue Niederlassungsleiter.

Im Gegensatz zu einigen Wettbewerbern zieht sich die Bank nicht aus der Beratung zurück. „Apps ersetzen keine Filiale“, sagt der 45-Jährige. „Der Großteil der Bankkunden möchte nicht komplett auf persönliche Ansprechpartner vor Ort verzichten.“

Citerei startete 1990 bei der Dresdner Bank in Dortmund mit seiner Ausbildung zum Bankkaufmann. Anschließend war er dort in der Privatkundenberatung tätig. Nach seinem berufsbegleitenden Studium zum Diplom-Bankbetriebswirt war er von 2003 bis 2009 in der Zentralen Revisionsabteilung in Frankfurt tätig. In den vergangenen zwei Jahren hat er dann das Segment Unternehmerkunden für den Norden – von Kiel bis Göttingen – geleitet.

„Hier im Norden fühle ich mich sehr wohl – ich freue mich auf meine neue Aufgabe. Ich möchte das fortführen, was Siegmar Folleher aufgebaut hat, den Weg weitergehen und das Geschäft noch weiter ausbauen“, sagt Citerei, der sich gern auch mal ein Spiel der Oldenburger Baskets anschauen möchte.