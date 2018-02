Oldenburg Der am Dienstag aus einem Auto auf die Cloppenburger Straße in Oldenburg gefallene Einkaufstrolley, in dem sich 10 000 Euro befanden, ist offensichtlich auf dem Müll gelandet. Das teilte am Donnerstag Polizeisprecher Stephan Klatte mit.

Zeugen hatten seinen Angaben zufolge am Dienstag beobachtet, wie an der Einmündung des Buschhagenwegs in die Cloppenburger Straße ein Müllwagen des Abfallwirtschaftsbetriebes hielt, ein Mann ausstieg und den Koffer ohne ihn zu öffnen und sich den Inhalt anzuschauen in den Müllschacht warf. Die Zeugen hatten sich nach der Veröffentlichung in der NWZ bei der Polizei gemeldet und von dem Vorfall berichtet. Der Koffer war der Geschäftsfrau während der Fahrt aus der geöffneten Heckklappe des Wagens auf die Straße gefallen.

Laut Klatte kann der Oldenburger AWB nicht sagen, wo sich der Koffer genau befindet. Vermutlich sei er aber mit dem übrigen Müll geschreddert und nach Bremen zur Weiterverarbeitung des Abfalls transportiert worden. Mit dem Geld wollte die Frau bei der Bank Rechnungen begleichen.