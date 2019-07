Gathmann verlässt NWZ-Gruppe

Oldenburg Ulrich Gathmann, seit 2001 in der Geschäftsführung der NWZ Mediengruppe, verlässt das Unternehmen per 31. Juli 2019 auf eigenen Wunsch. „Nach bald 18 Jahren erfolgreicher Tätigkeit für dieses besondere Medienunternehmen habe ich mich entschieden, mir noch einmal neue berufliche Herausforderungen zu suchen. Es war eine Ehre, die Entwicklung der Mediengruppe für so viele Jahre mitgestalten zu dürfen und ich danke den Gesellschafterfamilien Köser und von Bothmer für ihr langjähriges Vertrauen“, so Gathmann.

Gesellschafter und Beirat der Nordwest-Medien danken Herrn Gathmann für seine erfolgreiche Arbeit. „Wir bedauern, dass sich die Wege trennen. Gesellschafter und Beirat wünschen Herrn Gathmann für seine Zukunft alles Gute, sowohl beruflich als auch privat. Für die erfolgreichen gemeinsamen Jahre hervorragender Zusammenarbeit bedanken wir uns herzlich!“, so der Beiratsvorsitzende des Unternehmens, Clemens Bauer.

Bis auf Weiteres wird Harold Grönke als alleiniger Geschäftsführer die Unternehmensgruppe vertreten.