Gelb und Grau statt Blau: EWE ändert Design

Oldenburg Das blaue Logo mit der Schwinge hat bei der EWE ausgedient. Stattdessen setzt das Oldenburger Energie- und Telekommunikationsunternehmen bei seinem Markenauftritt künftig auf warmes Grau und Gelb sowie an Lichtreflexe erinnernde Kreise, die Bewegung symbolisieren sollen. „Mit dieser grundlegenden Erneuerung seines Erscheinungsbildes zeigt das Unternehmen auch nach außen, dass es sich verändert hat: in seiner Leistungs- und Produktvielfalt, seiner Arbeitsweise“, teilte die EWE am Donnerstag mit.

Die Kunden würden den Designwandel zunächst vor allem auf Plakaten, bei Anzeigen und Drucksachen sowie in den Onlinemedien sehen. Die Gebäudebeschilderung und die Fahrzeuge sollen dagegen aus Kostengründen erst nach und nach angepasst werden.