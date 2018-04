Oldenburg Die Kommunen im Nordwesten als maßgebliche Anteilseigner der EWE können sich auch in diesem Frühjahr auf die jährliche Millionen-Überweisung freuen: Die Hauptversammlung am 3. Mai soll für das Geschäftsjahr 2017 wie im Vorjahr eine Ausschüttung von 88 Millionen Euro beschließen, wie anlässlich der Bilanzvorlage am Donnerstag in Oldenburg bekannt wurde. Die entsprechenden Anteile sind bei dem Kämmerern meist der Region schon seit Jahren als wichtige feste Einnahmeposten verplant.

Ungewöhnlich ist in diesem Jahr: Die EWE muss nach einem auch von Sondereffekten geprägten Jahr teils in die Rücklagen greifen, wie der Vorstand um den neuen Vorsitzenden Stefan Dohler erläuterte. Dies soll aber nach dem nun laufendenden Geschäftsjahr nicht mehr nötig sein.

Viel Geld fließt nicht nur als Dividende in die Region (und an den strategischen Mitaktionär EnBW). Die EWE fuhr 2917 auch die Investitionen um 47,5 Prozent auf 114,9 Millionen Euro hoch. Es hätte noch ein zweistelliger Betrag mehr sein können, hieß es. Doch Mittel etwa für Glasfaser-Verkabelung für schnelles Internet seien „in der Realität manchmal schwer abzurufen“, sagte Dohler. Dazu trügen regulatorische Faktoren bei. Es sei zurzeit aber auch ein Problem, am Markt „Tiefbaukapazitäten“ und Dienstleister für die Projekte zu akquirieren.

Trotz eines – durch Sondereffekte geprägten – Rückgangs wichtiger Kennzahlen zeigte sich die EWE-Spitze zufrieden mit 2017. So gelang es, im heftig umkämpften Strommarkt wieder die Kundenzahl zu steigern. Bis Sommer soll laut Dohler eine neue Strategie für EWE „stehen“. Dann werde der passende strategische Partner als Nachfolger für EnBW gesucht.

Unterdessen stehen weiterhin die 12 Anlagen im Offshore-Windpark Alpha Ventus von EWE still. Ein Gondel war von einer Anlage ins Meer heruntergefallen. „Wir arbeiten intensiv an der Ursachenforschung“, sagte Dohler.