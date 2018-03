Oldenburg Genossenschaften sind vor allem im ländlichen Raum seit etwa 170 Jahren eine wichtige Stütze des Wirtschaftslebens. Vor 200 Jahren, am 30. März 1818, wurde im Westerwald, in Hamm an der Sieg, einer der Gründer des Genossenschaftswesens geboren: Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Raiffeisens Idee und Motto: „Was einer allein nicht schafft, schaffen viele.“ Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstverwaltung waren seine Grundsätze. Johannes Freundlieb, Direktor des Genossenschaftsverbandes Weser-Ems, stellt den ehemaligen Kommunalbediensteten deshalb in eine Reihe mit den Gesellschaftsreformern Karl Marx, Otto von Bismarck und Ludwig Ehrhard.

Raiffeisen ging es um konkrete Lösungen für konkrete Probleme vor Ort, die von den Betroffenen gemeinsam erarbeitet und umgesetzt werden – als Solidargemeinschaft.

In Flammersfeld, wo Raiffeisen 1848 Bürgermeister wurde, sah er besonders das Problem des Viehwuchers, das viele Landwirte aufgrund der damaligen schlechten Schulausbildung meist nicht selbst erkannten. Händler verkauften minderwertiges Vieh zu überhöhten Preisen auf Kredit mit viel zu kurzen Rückzahlzeiten und weit überhöhten Zinsen. Um nachhaltig zu helfen, gründete sich auf Betreiben von Raiffeisen am 1. Dezember 1848 der „Flammersfelder Hilfsverein zur Unterstützung unbemittelter Landwirte“. Der Tag gilt heute als Gründungsdatum des Genossenschaftsgedankens. Wichtig war ihm, dass jeder für den anderen Verantwortung übernahm. Die Mitglieder konnten in dem Verein Geld ansparen, aber auch zum Ankauf von Vieh und Gerät günstig leihen.

Als älteste Genossenschaft im Weser-Ems-Gebiet gilt die Volksbank Bramgau-Wittlage eG (Landkreis Osnabrück), die als Spar- und Darlehnskasse Ostercappeln eGmbH um 1870 gegründet wurde. Mitte 1890 gab es bereits so viele Genossenschaften, dass der „Verband oldenburgischer landwirtschaftlicher Genossenschaften“ gegründet wurde, der heutige Genossenschaftsverband Weser-Ems.

Mit den Novellierungen des Genossenschaftsgesetzes 2006 und 2017 wurden Genossenschaften viele gesellschaftliche und wirtschaftliche Bereiche eröffnet – und die Bürger ergriffen diese Möglichkeiten, wie auch Beispiele aus dem Weser-Ems-Gebiet zeigen.

In der Gemeinde Ovelgönne (Kreis Wesermarsch) erwarb eine Bürgergenossenschaft den Neustädter Hof und betreibt ihn als Dorfgemeinschaftshaus. In der KiTaP Mühlgarten eG haben sich Unternehmen eines Gewerbegebiets in Oldenburg zusammengeschlossen und gemeinsam Kita-Plätze für Mitarbeiter geschaffen. Zu einer Versammlungsstätte für Kultur und Bildung hat die Centraltheater eG das alte Central Theater in Brake gemacht. Und in Sögel (Emsland) will sie Bürgergenossenschaft „Willkommen in Sögel“ für bezahlbare Wohnungen in zentraler Ortslage für Menschen in Not sorgen.

„Raiffeisen hat stets das Ziel verfolgt, das Leben der Menschen zu verbessern. Das ist auch heute noch die Idee“, sagt Axel Schwengels, Direktor der Genossenschaftsverbandes Weser-Ems. Das wird auch weltweit so gesehen: Ende 2016 wurde die Genossenschaftsidee in die UNESCO-Liste des „Immateriellen Kulturerbes der Menschheit“ aufgenommen.