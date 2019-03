Gesundheit Thema für Kleinbetriebe

Oldenburg Gemeinsam mit dem Verein Gesundheitswirtschaft Nordwest berät die Oldenburgische IHK kleine und mittlere Firmen am Dienstag, 2. April 2019 (ab 9 Uhr), in Oldenburg zum betrieblichen Gesundheitsmanagement. Die kostenlose Beratung – Schwerpunkte können abgesprochen werden – ist ein Orientierungs- und Unterstützungsangebot bei den ersten Schritten in Richtung Gesundheit im Betrieb und dem Finden passender Akteure. Info und Anmeldung: www.ihk-oldenburg.de/event/16190107 oder bei Tobias Ubert (Gesundheitswirtschaft Nordwest), Telefon 0421/33 62 73 15.