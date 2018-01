Oldenburg Kreuzfahrtschiffe sind längs keine schwimmenden Altersheime mehr – das weiß auch Dr. Matthias Mertens, der mit seiner Internet-Plattform „Cruvidu“ durchstarten will, die Landausflüge für Kreuzfahrtreisende individuell planbar machen soll. Mertens ist einer von vier Jungunternehmern, die am Donnerstagabend im Technologie- und Gründerzentrum Oldenburg (TGO) ihre Geschäftsideen den „Business Angels Weser-Ems-Bremen“ vorstellen.

Auf dem sogenannten Matching-Abend hoffen sie erfahrene Geschäftsleute zu finden, die sie mit Kapital, Know-how und Kontakten unterstützen können. Nachdem jeder der Teilnehmer in rund 10 Minuten sein Konzept vorgestellt hat, darf er sich von den Geschäfts-Engeln in spe noch einige Minuten grillen lassen. „Wann erreichen Sie die Gewinnschwelle?“, „Wie sieht es mit den Mitbewerbern aus?“, „Wann ist die Geschichte marktreif?“ oder „Wie viel Kapital brauchen Sie überhaupt?“, lauten die klassischen Fragen. Schließlich will man ja wissen, welche Idee man da unterstützen soll.

Insgesamt sehr souverän spricht Andy Damnig aus Buxtehude über sein Projekt – man merkt recht schnell, dass er aus dem Vertrieb kommt. Mit seiner Firma SMBL will der 40-jährige Hobby-Segler Marinas (Yachthäfen) mit einer Software-/Hardware-Kombination ausstatten. „Viele Betreiber würden gerne etwas machen, aber es fehlt der technische Ansatz“, erläutert Damnig den Bedarf. Seine Lösung soll vor allem dabei helfen, besetzte, aber gerade nicht genutzte Liegeplätze an Segler für einen Zwischenstopp in den Häfen zu vergeben. Eine Art Airbnb für Sportboote sozusagen. In Europa gibt es laut Damnig etwa 3500 Marinas mit 1,7 Millionen Liegeplätzen – der Markt wäre also da.

Deutlich weniger maritim als die Ideen von Mertens und Damnig, kommt die von Felix Rohde rüber, der sein Projekt „Homevoice.io“ vorstellt. Er und sein Team wollen möglichst viele Immobilien-Vermieter mit einer Software ausstatten, die die Komplexität der Verwaltung auf ein Minimum reduziert. Alles soll einfacher und transparenter werden – auch für die Mieter.

Besonders idealistisch wirkte David Ulrich, der mit „BookRebels“ die größte soziale Bücherplattform der Welt bauen will, so steht es jedenfalls unter seinem Profil auf der Gründerplattform founderio.com. An Optimismus mangelt es dem Bremer jedenfalls nicht. Er und seine Mitstreiter haben hinterher noch die Gelegenheit bei einem kleinen Umtrunk den Business Angels ihre Ideen genauer vorzustellen – und vielleicht „himmlische Hilfe“ zu ergattern.