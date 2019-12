Oldenburg Das Oldenburger Land scheint ein gutes Pflaster für Gründer zu sein. Einer aktuellen Umfrage der Commerzbank zufolge, würden 78 Prozent der Gründer aus der Region heute noch einmal den Sprung in die Selbstständigkeit wagen, bundesweit sind es nur 70 Prozent.

„Das Oldenburger Land ist ein gründerfreundlicher Standort“, sagt Uwe Borrmann, Leiter Unternehmerkunden der Commerzbank-Niederlassung Oldenburg, der gemeinsam mit Niederlassungsleiter Christian Citerei am Mittwoch die Ergebnisse vorstellte. Der Umfrage zufolge bewerten 55 Prozent der hiesigen Gründer die Region positiv (nur 16 Prozent negativ), das ist allerdings etwas weniger als im Bundesdurchschnitt (63 Prozent).

3000 Gründer befragt

In der 6. Unternehmerkunden-Studie hat das Meinungsforschungsinstitut Ipsos im Auftrag der Commerzbank bundesweit 3000 Gründer, darunter 50 im Oldenburger Land, befragt, die sich in den vergangenen sechs Jahren selbstständig gemacht haben. Dabei unterscheidet sich die Region in einigen Punkten spürbar vom Bundesschnitt.

So sind im Oldenburger Land der Studie zufolge 88 Prozent der Unternehmensgründer männlich – im Bundesschnitt liegt der Anteil nur bei 78 Prozent. Ebenfalls auffällig: Jeder vierte Gründer in der Region ist bei der Unternehmensgründung jünger als 30, die Hälfte jünger als 40. Deutschlandweit liegt der Anteil der Unter-30-Jährigen nur bei 18 Prozent.

„Zudem fällt auf, dass wir hier deutlich mehr Gründer mit abgeschlossener Berufsausbildung haben als im Bundesschnitt“, sagte Borrmann. Während im Oldenburger Land laut der Umfrage 33 Prozent der Gründer eine Lehre abgeschlossen haben, sind es bundesweit nur 19 Prozent. Hier in der Region gebe es etwa vergleichsweise viele Gründungen aus dem Handwerk heraus, sagt Citerei.

Auch bei der Gründungsmotivation falle auf, dass es in der Region auffällig viele „Macher“ gebe. Knapp drei Viertel der Gründer aus dem Oldenburger Land haben der Umfrage zufolge den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt, „um sich etwas Eigenes aufzubauen“ und knapp zwei Drittel, „um der eigene Chef zu sein“. Bundesweit haben das nur jeweils 47 Prozent der Befragten hervorgehoben.

Hürde Bürokratie

Als größte Hürde beim Start in die Selbstständigkeit nennen sowohl die Gründer im Oldenburger Land als auch auf Bundesebene das Thema Bürokratie, wobei der Anteil in der Region mit 33 Prozent deutlich niedriger ist als im Bundesschnitt (45 Prozent). Als größten Hemmschuh für die Weiterentwicklung ihrer Unternehmen machen 43 Prozent der hiesigen Gründer das Thema Fachkräftemangel aus. „Fachkräftemangel spielt hier in der Region eine größere Rolle als andernorts“, sagt Borrmann. Deutschlandweit nennen „nur“ 31 Prozent das Thema als größtes Hindernis.

Weitere Auffälligkeit: „Die Gruppe der hiesigen Gründer zeigt sich insgesamt sehr onlineaffin“, sagt Borrmann. Das gelte sowohl bei der Informationsbeschaffung als auch beim Banking. So wickeln der Umfrage zufolge vier von fünf Gründern im Oldenburger Land ihren Zahlungsverkehr online ab, bundesweit sind es nur 53 Prozent.