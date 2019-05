Oldenburg Einen Sprechtag speziell für Gründerinnen im Handwerk bietet die Handwerkskammer (HWK) Oldenburg am Dienstag, 4. Juni, 9 bis 16 Uhr, in der HWK an. Bei den individuellen Gesprächen bestehe die Möglichkeit, eine Geschäftsidee vorzustellen, Antworten auf finanzielle Fragen zu erhalten oder Hilfestellung bei der Erstellung eines Businessplans zu bekommen, teilte die Kammer jetzt mit. Anmeldungen für Gesprächstermine nimmt Katja Pianka unter Tel. 0441/232-239 entgegen.