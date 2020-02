Gute Führung auch bei Stress

Oldenburg Für seinen Club-Abend am 17. Februar im Hörzentrum Oldenburg (Einlass ab 18.30 Uhr) kündigt der Marketingclub Weser-Ems das Thema an: „Führen unter Druck – Kognitive Kompetenzen für herausfordernde Situationen“. „Um ein Unternehmen sicher durch Veränderungsprozesse oder plötzliche Konjunktureinbrüche zu steuern, müssen Führungskräfte auf allen Ebenen ihr Bestes geben“, hieß es. Referent ist Personalberater Michael Wefers (Wefers & Coll.) aus Oldenburg. Er hat viel Erfahrung im Personalmanagement von Unternehmen, so etwa bei Cewe. Anmeldung: