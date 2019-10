Guter Rat: Vorsorge für das Rentenalter

Oldenburg Die Verbraucherzentrale in Oldenburg bietet am 24. Oktober eine kostenlose persönliche Rentenberatung an. Nach vorheriger Anmeldung informiert ein Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung (DRV) individuell über die zu erwartende Rente. „Die eigenen Rentenansprüche zu kennen, ist eine wichtige Voraus­setzung für eine private Altersvorsorge“, ist VZ-Verbraucherberater Michael Rohrmann überzeugt. „Nur wer sich der zu erwartenden Versorgungslücke bewusst ist, wird versuchen gegenzusteuern.“ Wichtig: Für die Rentenberatungen ist eine vorherige Anmeldung mit Nennung der Rentenversicherungsnummer erforderlich. Info unter 0511/91 19 60 oder online: