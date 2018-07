NWZ Digital steigt aus bei Finanzcheck.de

Oldenburg /Hamburg NWZ Digital, die Beteiligungsholding der NWZ-Medien-gruppe (Oldenburg), ist erfolgreich beim Finanzportal Finanzcheck.de ausgestiegen. Im September 2013 war NWZ Digital bei dem Hamburger Kreditvergleichsportal eingestiegen und hielt zuletzt einen Anteil von 4,1 Prozent. In den vergangenen Jahren konnte sich das Start-up erfolgreich entwickeln und die Umsätze von 4,1 Millionen Euro im Jahr 2013 auf 35 Millionen Euro im Jahr 2017 steigern.

Am Dienstagabend besiegelten NWZ Digital und alle anderen bisherigen Gesellschafter den Verkauf von Finanzcheck.de an den Online-Portalbetreiber Scout24. Der Kaufpreis beläuft sich auf 285 Millionen Euro, wie Scout24, Betreiber von Immobilienscout24 und Autoscout24, mitteilte. Die kartellrechtliche Genehmigung steht noch aus, wird aber in Kürze erwartet.

NWZ-Digital-Geschäftsführer Ulrich Gathmann freute sich über den erfolgreichen Verkauf. „Vor fünf Jahren haben wir sowohl aus strategischen wie auch aus finanziellen Gründen bei Finanzcheck.de investiert“, sagte er. „Insbesondere in Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung und den Exit hat das Unternehmen unsere Erwartungen mehr als erfüllt.“