Oldenburg Die von der Bundesregierung angeschobene Wiedereinführung der Meisterpflicht in insgesamt zwölf Handwerksberufen sei ein „großer Erfolg“, auch für die Lobbyarbeit der Handwerksorganisation in Berlin. Das betonte Eckhard Stein, Präsident der Handwerkskammer Oldenburg (HWK), bei der Vollversammlung am Mittwoch in Oldenburg.

Stein räumte ein, dass nicht alle Berufe, die den „Meister“ gern wiederbekommen hätten (wie manche Goldschmiede), mit einbezogen wurden. Die aktuelle Auswahl von zwölf Berufen (wie Fliesenleger, siehe Infobox) soll aber nach einiger Zeit „evaluiert“ werden, sagte er bei der Versammlung. Dann werde man weitersehen.

Ein großer Schritt

Die Wiedereinführung der Meisterpflicht sei auf jeden Fall „ein großer Schritt“, sagte Stein. Hier werde ein „Signal gesetzt für Qualität und Qualifizierung“ im Handwerk. Meister dürfen u.a. Betriebe führen und ausbilden. „Wir gehen davon aus, dass künftig auch wieder mehr ausgebildet wird“, sagte der HWK-Präsident. Weitere Impulse erhofft er sich von der Fortsetzung der Meister-Anerkennungsprämie (einmalig 4000 Euro) in Niedersachsen.

Stein machte deutlich, dass die Digitalisierung in den Betrieben, auch die Digitalisierung der Ausbildung mit entsprechenden Medien und Inhalten, ein großes Thema bleiben werde. „Wir werden Geld in die Hand nehmen müssen, um nachkommende Generationen zeitgemäß ausbilden und qualifizieren zu können.“ Auch im eigenen Berufsbildungszentrum seien bereits große Schritte vollzogen worden, mit öffentlichen Mitteln, aber auch erheblichen Eigenbeiträgen der Kammer.

Zwölf Meister kehren zurück Für die folgenden Berufe wird der Meisterzwang in den politischen Gremien aktuell wieder vorangebracht: Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Betonstein und Terrazzohersteller, Estrichleger, Behälter- und Apparatebauer, Parkettleger, Rollladen- und Sonnenschutztechniker, Drechsler und Holzspielzeugmacher, Böttcher, Raumausstatter, Glasveredler, Orgel- und Harmoniumbauer, Schilder- und Lichtreklamehersteller

Es gehe bei der Digitalisierung auch ganz praktisch darum, dass Betriebe erforderliche Formulare mit der Kammer ohne großen Zeitaufwand „zeitgemäß“ bearbeiten könnten. Ein bereits genutztes Beispiel sei der Online-Lehrvertrag. Dieser spare Zeit, Porto und Papier.

Unterdessen wächst die Zahl der bei der Handwerkskammer eingetragenen Betriebe. Sie sei auf 12 870 gestiegen, nach 12 715 (2018) und 12 617 (2017). Der günstige Trend bei den moderierten Schlichtungen (u.a. Streit um Kfz) setze sich fort. Henke bedauerte, dass bei den Ausbildungsverträgen die Frauen weiterhin zahlenmäßig zurückbleiben.

Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) würdigte als Gastredner die Bedeutung des Handwerks als Wirtschaftsfaktor für die Stadt, mit allein rund 9000 Beschäftigten. Er wies auf zahlreiche Baumaßnahmen hin. Davon profitiere auch das Handwerk in der Region.

Oldenburg müsse aber darauf achten, „dass das Handwerk arbeiten“ könne und die „Erreichbarkeit sichern, auch für die Handwerker, die aus dem Umland zu uns kommen“, meinte Krogmann, wohl mit Blick auf die Verkehrsentwicklung.

Es wird eng

Zur Herausforderung werde das Thema Gewerbeflächen, auch vor dem Hintergrund des überhitzten Oldenburger Immobilienmarktes. Laut einer Studie würden bis 2034 rund 64 Hektar für Gewerbeansiedlungen benötigt, sagte Krogmann. 27 Hektar stünden zur Verfügung. Eine zentrale Rolle spiele nun der Fliegerhorst. Krogmann geht dort von 20 Hektar aus. Dies „aber nur, wenn es eine Straßenverbindung nach Wechloy gibt“. Eine solche Straße vom Bereich der Alexanderstraße aus ist in der Stadt umstritten.