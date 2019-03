Oldenburg Der Meistertitel erfreut sich in der Region wachsender Beliebtheit. Wie die Handwerkskammer (HWK) Oldenburg jetzt auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, gab es 2018 im Kammerbezirk insgesamt 484 bestandene Meisterprüfungen. Das waren 50 mehr als im Jahr 2017. Auch die Nachfrage nach Plätzen in Meistervorbereitungskursen steige, so die Handwerkskammer.

An diesem Samstag sollen die aktuellen Meisterinnen und Meister aus dem Kammerbezirk bei einer zentralen „Meisterfeier“ der HWK in der großen EWE-Arena geehrt und von Kammerpräsident Manfred Kurmann und Hauptgeschäftsführer Heiko Henke zur bestandenen Prüfung beglückwünscht werden. Nach der Premiere im Vorjahr richtet die Kammer die Ehrung der Meister zum zweiten Mal in diesem besonderen Format aus.

„Der Meistertitel ist die Herzkammer der beruflichen Bildung“, sagte Kurmann. „Wir sind froh, dass das Land Niedersachsen mit der Meisterprämie die berufliche Bildung attraktiver macht.“

Kürzlich hatte Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) angekündigt, dass in Niedersachsen die Meisterprämie auch nach 2019 gezahlt werden soll. Er verwies darauf, dass die vom Bund geplante Änderung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG) bis Anfang 2020 und damit zum Auslaufen der niedersächsischen Meisterprämie voraussichtlich nicht umgesetzt sein wird.

Die Prämie von 4000 Euro für eine bestandene Meisterprüfung wurde in Niedersachsen im Mai 2018 eingeführt. Sie richtet sich an Absolventen, die ab 1. September 2017 ihre Meisterprüfung bestanden haben und ihren Hauptwohnsitz oder Beschäftigungsort seit mindestens sechs Monaten vor der Prüfung in Niedersachsen haben.