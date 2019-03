Handwerk und Hochschulen nah beisammen

Oldenburg Für Handwerksbetriebe in Niedersachsen gibt es viele Anknüpfungspunkte bei den Hochschulen – und umgekehrt. Das zeigt sich auch beim landesweiten Arbeitskreis Hochschule und Handwerk. Er trifft sich seit 15 Jahren – und jetzt war es bei der Handwerkskammer Oldenburg (HWK) so weit. Staatssekretärin Dr. Sabine Johannsen betonte: „Ein enger Austausch ist ganz wichtig.“ Dies gelte auch für Übergänge zwischen der hochschulischen und beruflichen Bildung, duale Studiengänge oder Wissenstransfer. Dr. Hildegard Sander von der Landesvertretung der Handwerkskammern wies auf „berufliche Entwicklungsmöglichkeiten vom Auszubildenden bis zum Hochschulabsolventen“ hin. HWK-Hauptgeschäftsführer Heiko Henke warb für gebündelte IT-Kompetenz in Oldenburg.