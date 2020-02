Oldenburg /Hannover Die Zahl der Studenten in Niedersachsen ist binnen 15 Jahren um mehr als ein Drittel gestiegen. Vom Wintersemester 2004/2005 bis zum Wintersemester 2018/2019 nahm die Zahl um 35,8 Prozent auf 210 114 zu, wie das Landesamt für Statistik in Hannover mitteilte. Bei den Frauen war der Anstieg mit 36,2 Prozent etwas stärker als bei den Männern mit 35,4 Prozent. Hintergrund ist unter anderem, dass immer mehr Schülerinnen und Schüler das Abitur machen.

An der Jade Hochschule ist die Zahl von 5690 an der damaligen FH OOW im Wintersemester 2004/2005 um 25,9 Prozent auf 7161 Studenten im Wintersemester 2018/2019 gestiegen. Die Universität Oldenburg verzeichnet indes sogar einen Anstieg von 12 143 in 2004/2005 um 31,32 Prozent auf zuletzt 15 947 Studenten.

• Auslandsstudenten

Die Zahl ausländischer Studenten stieg niedersachsenweit in dem Zeitraum in ähnlicher Proportion von 14 377 auf 19 186 – die meisten kamen aus China, Syrien, Indien und dem Iran.

• Lieblingsfächer

Die bevorzugten Fächer der Studenten sind laut Landesamt für Statistik Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Gut ein Viertel der Studenten entschied sich für Ingenieurwissenschaften. Mit jeweils etwas mehr als zehn Prozent folgen Mathematik und Natur- sowie Geisteswissenschaften. Jedoch lagen die Präferenzen bei Frauen und Männern unterschiedlich: Während mehr als 40 Prozent aller Studentinnen in den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften eingeschrieben waren, lagen bei den Studenten mit fast 42 Prozent die Ingenieurwissenschaften vorn.

• Mitarbeiter

Angesichts dieses Zuwachses stieg auch die Zahl der an den Hochschulen beschäftigten Mitarbeiter um gut 61 Prozent von 42 551 in 2004 auf 68 617 im Jahr 2018. Während der Anteil der Mitarbeiter in der Verwaltung von 46,3 Prozent auf 36,3 Prozent zurückging, stieg der Anteil der Beschäftigten im wissenschaftlichen und künstlerischen Bereich von 53,7 Prozent auf 63,7 Prozent. In dem Zeitraum stieg aber der Anteil der nebenberuflich und in Teilzeit Beschäftigten.