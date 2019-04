E-Ladesäulen

Mehr tun

Rüdiger Zu Klampen

Was muss zuerst da sein: die Henne oder das Ei? Fragen dieser Klasse kommen früher oder später auf einen zu, wenn man sich mit der Elektromobilität und mit Möglichkeiten zum Aufladen der E-Autos befasst. Klar, mag mancher denken: Erst einmal müssen genügend Ladepunkte her. Dann kann man es wagen, sich ein Elektroauto zuzulegen, denn mit so einem Elektrokarren kommt man ja bekanntlich nur einige Hundert Kilometer weit.

Oder eben andersherum: Erst einmal brauchen wir genügend Elektroautos. Dann kann es sich irgendwann lohnen, massenhaft Ladesäulen zu errichten und zu betreiben.

Beide Sichtweisen haben natürlich ihre Berechtigung. Aber der Ausweg kann nur heißen: Jemand muss in Vorleistung gehen. Also Geld in die Hand nehmen, mutig Technologie-Entscheidungen treffen und dann Strom-Ladesäulen und die Handwerker bestellen.

Zu so etwas ist nur bereit, wer langfristig denkt. Denn mit Ladesäulen lässt sich kurzfristig meist kein Geld verdienen – es gibt einfach zu wenig Elektroautos. Auf mittlere Sicht aber kann es sich auszahlen, diesen sich abzeichnenden neuen Kraftstoff-Markt schon einmal zu besetzen. Lobenswert ist das Engagement der EWE und immer mehr Unternehmen und Behörden in der Region. Ein Anfang ist gemacht.

Grundsätzlich muss aber die Frage gestellt werden, ob die Erfordernisse der neuen Ära schon ausreichend in den Köpfen verankert sind und systematisch berücksichtigt werden – mit Blick weit voraus. Was ist zum Beispiel mit Bauleitplanung, Wohnungs- und Straßenbau sowie dem Stromverteilungsnetz?

Und wahrscheinlich ist ja E-Mobilität nur der Anfang. Irgendwann kommen Brennstoffzelle und synthetische Kraftstoffe (E-Fuels). Auch dafür brauchen wir dann natürlich eine Infrastruktur. Die Ladesäulen dürfen also buchstäblich nicht den Weg zu weiteren Technologiestufen verbauen.