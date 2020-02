Oldenburg /Hannover Sicherheit oder Risiko? Das ist die zentrale Frage bei der Geldanlage. Klar ist: Wer Ertrag erwirtschaften will, darf nicht zu viel Furcht vor Kursschwankungen haben.

Die Verbraucherzentralen haben jetzt einen Renditerechner entwickelt, mit dem Anleger ermitteln können, welche Rendite sich mit welchem Anteil an Aktien und Festgeld erwirtschaften lässt. „Der Renditerechner hilft Verbrauchern, eine bedarfsgerechte Anlagestrategie auf Grundlage historischer Daten zu planen“, erläutert Andreas Gernt, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Niedersachsen. „Unsere Daten zeigen, wie erfolgreich eine Anlagestrategie mit unterschiedlichen Aktienquoten in der Vergangenheit gewesen wäre.“

Und so funktioniert der Renditerechner der Verbraucherzentrale: Bürger geben in den Rechner einen einmaligen Anlagebetrag oder eine monatliche Sparrate ein. Dann wählen sie einen Anlagezeitraum (von fünf bis 45 Jahren) und stellen das Mischungsverhältnis zwischen einer Anlage in Festgeld und einer breit gestreuten Anlage in Aktien ein.

Im Ergebnis wird nach Angaben der Verbraucherzentrale gezeigt, wie sich das Gesamtvermögen und die reale Rendite in der Vergangenheit über den gewählten Zeitraum entwickelt hätten. Außerdem erhielten Verbraucher Informationen über die im Auswertungszeitraum zwischenzeitlich geringsten und höchsten Wertverluste. Wie sich Aktien künftig entwickeln, lässt sich mit dem Rechner natürlich nicht ermitteln.

Datengrundlage für den neuen Renditerechner sind laut Verbraucherzentrale Niedersachsen historische Daten auf Monatsbasis zwischen dem 31. Dezember 1969 und dem 31. August 2018. Endvermögen und Renditen seien real, also inflationsbereinigt.