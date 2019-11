Oldenburg /Hannover Der Großversuch mit kostenlosem Nahverkehr in Hannover sorgt weiter für Diskussionsstoff: Kritik an dem Großversuch übt der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund, geteilter Meinung ist man dagegen in Oldenburg.

„Ein kostenloser ÖPNV ist derzeit nicht realisierbar und unverantwortbar“, bemängelte Thorsten Bullerdiek, Sprecher des Gemeindebundes. Mit dem Aktionstag am Samstag würde den Bürgerinnen und Bürgern vorgegaukelt, dass der kostenfreie Nahverkehr einfach umsetzbar wäre – dem sei nicht so. Vielmehr würde damit einem stark unterfinanzierten System das Geld für den Betrieb und für Modernisierungen entzogen.

In Oldenburg wird die Aktion dagegen kontrovers bewertet. Bei einer Befragung auf NWZonline hielten 75 Prozent das Ganze für eine gute Idee (500 Teilnehmer, nicht repräsentativ). Dagegen gibt es sowohl bei den Verantwortlichen beim Verkehrsunternehmen VWG als auch in der Politik derzeit keine bzw. nur sehr wenige Stimmen, die ein Komplettfinanzierung des Nahverkehrs aus anderen Mitteln befürworten. VWG-Sprecher Morell Pre­doehl sieht selbst einen Testtag in der Vorweihnachtszeit äußerst kritisch.

Gemeindebund-Sprecher Bullerdiek nannte die Diskussion außerdem ein „völlig falsches Signal“: Während auf dem Land oft noch Bus und Bahn fehlten, werde ein kostenfreier Nahverkehr in den Städten auch mit den Steuermitteln aus dem Umkreis finanziert. Zunächst müssten also mittlere und kleine Städte einen gut getakteten öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bekommen.

In Hannover wird an diesem Samstag der komplette öffentliche Nahverkehr kostenlos angeboten. Mit der Aktion soll getestet werden, ob ein kostenfreier öffentlicher Nahverkehr die Menschen zum Umsteigen bewegt. Die Region Hannover plant mit Kosten von über 600 000 Euro für den Aktionstag.